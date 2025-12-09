Un motociclista di 25 anni è morto nella sera di domenica a Lusigliè sulla strada provinciale 41. Mentre stava percorrendo un tratto di strada non asfaltato, per cause in via di accertamento ha urtato violentemente contro una sbarra. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto salvargli la vita.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Giovane motociclista muore nell’urto contro una sbarra
