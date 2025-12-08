Attacchi alla tav: a cosa serve il Decreto Sicurezza?

Grande solidarietà alle forze dell’ordine e ai Valsusini danneggiati da una lotta sbagliata.

La Violenza politica che da vent’anni ritarda la TAV, una Infrastruttura di interesse nazionale, che ha fatto aumentare i costi dell’opera già di alcuni miliardi, che ritarderà i benefici positivi di lavoro, ambiente e crescita economica , continua a attaccare cantiere e forze dell’ordine.

A cosa serve il Decreto sicurezza? L’organico delle forze dell’ordine che dovrebbero garantire la sicurezza a Torino e in particolare nelle zone più a rischio come Aurora e Barriera di Milano e’ inferiore alle necessità ed è distolto per garantire il cantiere più importante per il futuro della economia italiana. Ricordo che senza l’attivo export meno import verso la Francia il nostro PIL che cresce dello zero virgola sarebbe negativo .

Ai Ponzio Pilato che non hanno il coraggio di dire parole di verità’ sulla utilità della TAV ricordo Don Vachet , il Parroco di Bardonecchia che accompagnò gli Ingegneri che dovevano costruire il primo Traforo del Frejus per consigliare il punto migliore di inizio dei lavori. Quel Traforo rilancio ‘ l ‘Italia che aveva un PIL di un quarto rispetto alla Inghilterra.

A chi celebra le lotte storiche della Val di Susa, non parlando mai dei senza lavoro frutto della decrescita, ricordo che migliaia di persone muoiono in Italia e in Europa causa l’inquinamento e in tutto il mondo si punta sul trasporto su rotaia per ridurre l’inquinamento prodotto dal trasporto su gomma.

La vera priorità del Paese è la crescita della economia, unico modo per ridurre il Debito e creare nuovi posti di lavoro veri. Ecco perché per noi la TAV è la difesa dell’industria sono priorità irrinunciabili.

Mino GIACHINO commissario torinese UDC

