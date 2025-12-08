Un Natale spaziale al Planetario!

Trascorrere le vacanze di Natale al Planetario di Torino.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio



Moltissime le attività per bambini e famiglie proposte nelle vacanze natalizie al Planetario:

visita libera al Museo con audioguida gratuita accessibile direttamente dallo smartphone o visita guidata ;

proiezioni in Planetario di cartoon astronomici dedicati al cielo invernale

i laboratori Funlab guideranno i bambini in una serie di attività pratiche e dimostrative, per studiare e sperimentare le condizioni di equilibrio in diversi contesti, sia fisici che astronomici.

dettagli su https://www.planetarioditorino.it/natale-al-planetario



Natale tra le stelle per tutti

26 dicembre e 2-6 gennaio



Un Natale tra le stelle con Infini*to.

Nei giorni infrasettimanali delle vacanze natalizie sono in programma due attività: per tutti visita libera al Museo interattivo e uno spettacolo in Planetario (Museo + Planetario); le famiglie con bambini tra i 6 e gli 11 anni potranno scegliere, il 26 dicembre e il 2 gennaio, un percorso loro dedicato.

Tre orari di ingresso: alle ore 14.30, alle ore 16.00 o alle ore 17.30.

Museo + Planetario

visita libera del Museo interattivo (1 h) o in alternativa visita guidata ove disponibile (1 h)

+ proiezione di uno spettacolo in Planetario (30 min)

Attività per famiglie (solo nei giorni infrasettimanali, abbinata all’ingresso delle ore 14.30)

visita libera del Museo interattivo (1 ora)

spettacolo in Planetario (30 min)

laboratorio adatto ai bambini 6-11 anni (1 ora)

VISITA GUIDATA DEL MUSEO INTERATTIVO

con l’ingresso delle ore 17.30 è possibile aggiungere la visita guidata della durata di 1 ora (biglietto a parte +4€), già in fase di acquisto online

PROGRAMMAZIONE FILM PER BAMBINI IN PLANETARIO

ingresso ore 14.30: “Pianeti, stelle e galassie”

ingresso ore 16.00: “Altre stelle, altri pianeti”

ingresso ore 17.30: “Alla scoperta del cielo” (in italiano, inglese e con audiodescrizione)

FUNLAB – ASTRONOMICI EQUILIBRI

In questo laboratorio i bambini saranno guidati in una serie di attività pratiche e dimostrative, per studiare e sperimentare le condizioni di equilibrio in diversi contesti, sia fisici che astronomici.

Il laboratorio sarà acquistabile già in fase di prevendita e sarà abbinato al primo turno di visita (14.30). Consigliato per bambini 6-11 anni.

—————————————————————————–

Natale speciale weekend

27-28 dicembre



Continua il Natale stellare con Infini*to.

Nel weekend 27-28 dicembre sono in programma due attività per ciascun orario di apertura: per tutti visita libera al Museo interattivo e uno spettacolo in Planetario (Museo + Planetario).

Tre orari di ingresso: ore 14.30, ore 16.00 ore 17.30.

Museo + Planetario

visita libera del Museo interattivo (1 h) o in alternativa visita guidata ove disponibile (1 h)

proiezione di uno spettacolo in Planetario (30 min)

VISITA GUIDATA DEL MUSEO INTERATTIVO

con l’ingresso delle ore 14.30 o 17.30 è possibile aggiungere la visita guidata della durata di 1 ora (biglietto a parte +4€), già in fase di acquisto online

PROGRAMMAZIONE SPETTACOLI IN PLANETARIO

ingresso ore 14.30: “Pianeti, stelle e galassie”

ingresso ore 16.00: “Altre stelle, altri pianeti”

ingresso ore 17.30: “Alla scoperta del cielo” (in italiano, inglese e con audiodescrizione)



—————————————————————————–

Lo Spazio ai bambini

3-4 gennaio



Il primo weekend di ogni mese è dedicato alle famiglie. Un’occasione unica per esplorare e conoscere, insieme ai bambini, le meraviglie dell’Universo. Gli orari di ingresso, sia per il sabato che per la domenica, sono alle ore 14.30, alle ore 16.00 o alle ore 17.30.

Proiezioni IN PLANETARIO

ingresso ore 14.30: La regata spaziale (cartoon scientifico – in italiano, inglese e con audiodescrizione)

ingresso ore 16.00: Polaris (Cartoon scientifico – in italiano e francese)

ingresso ore 17.30: Alla scoperta del cielo (in italiano, inglese e con audiodescrizione)

FUNLAB – ATTERRAGGIO IN SICUREZZA

Il Planetario propone in laboratorio un modulo di discesa sicuro, con materiale di semplice reperibilità – consigliato per bambini di 6-11 anni.

Questa attività sarà acquistabile già in fase di prevendita e sarà abbinata al primo turno di visita (14.30).

—————————————————————————–

A Natale regala le stelle

Lo Spazio è la più bella delle avventure. Viviamola insieme!

Come sorprendere con un regalo… spaziale?

Regala uno dei corsi del Planetario:

OSSERVARE E FOTOGRAFARE IL CIELO

Maggiori info: https://www.planetarioditorino.it/home/osservare-e-fotografare-il-cielo

IL TORINESE