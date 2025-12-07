Violenza e politica e l’eterna zona grigia

LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo

Niente da fare. È un copione che si ripete quasi meccanicamente. Ed è un film che, puntualmente

e quasi meccanicamente, si recita quasi sempre nel campo della sinistra. Seppur nelle sue

diverse e multiformi espressioni. Certo, la destra non ne è affatto esente. Come dimostra la sua

stessa esperienza storica. Ma è indubbio che è proprio sul versante della sinistra – e ieri come

oggi il film, seppur mutatis mutandis, si ripete in modo quasi identico – che le contraddizioni

esplodono soprattutto quando si entra in una stagione dove la partecipazione popolare e una

rinnovata presenza politica dell’estrema sinistra aumenta creando, di conseguenza, enormi

problemi all’intera galassia di questo campo politico, culturale e sociale.

Ora, e per fermarsi agli ultimi accadimenti, è appena sufficiente elencare in filigrana alcuni termini

e citare alcune persone per rendersi conto che l’antica e mai indomita “zona grigia” continua ad

essere un tassello importante, nonchè imbarazzante, nel dibattito politico italiano. E, nello

specifico, della dialettica all’interno dell’attuale sinistra l’italiana. Da Francesca Albanese ai Pro

Propal; dal ruolo dei ‘centri sociali’ alla conclusione violenta degli ormai innumerevoli cortei di

protesta organizzati o dalla Cgil o dai sindacati di base o da gruppi e movimenti comunque

collocati nell’estrema sinistra; dal giudizio sull’avversario politico – che è quasi sempre un nemico

da abbattere definitivamente ed irreversibilmente – al rapporto concreto con i movimenti e le

proteste violente che si scatenano in molti gangli della società.

Ecco, è proprio all’interno di questi meandri che emerge quella “zona grigia” difficilmente

decifrabile da parte della politica ufficiale e degli stessi organi di informazione. Una “zona grigia”

che negli anni drammatici che vanno dalla fine dei ‘60 alla metà degli anni ‘80, ruotava attorno ad

alcuni celebri e famosi slogan: dai “compagni che sbagliano” al tragico “nè con lo Stato e nè con

le Br”. Archiviata, per fortuna, quella infausta e delirante stagione storica, si tratta di capire oggi

dove si manifesta quella “zona grigia” e con quali contenuti. È persin troppo facile ricordare alcuni

slogan contemporanei: “no alla violenza, però”; “sì alla libertà di stampa e di opinione, ma”; “sì

alla legalità, però”. Insomma, una gamma di affermazioni – le citazioni sono infinite – che sono

sempre tese a comprendere, se non addirittura a condividere, alcuni comportamenti che

oggettivamente sconfinano nella violenza o in atti teppisti o addirittura squadristi come è

concretamente capitato nei giorni scorsi alla redazione della Stampa di Torino.

Per queste ragioni, semplici ma oggettive, si tratta oggi di scegliere da che parte si vuole stare.

Perchè, e paradossalmente e memori anche dell’esperienza del passato, c’è sempre un bivio di

fronte a cui ci troviamo. E cioè, o si sta in modo netto, chiaro ed inequivoco dalla parte della

democrazia, della legalità, del rispetto dell’avversario e nel pieno rispetto dei principi e dei valori

contemplati nella Costituzione oppure, e al contrario, finiamo – magari anche inconsapevolmente –

per rialimentare se non addirittura consolidare quella “zona grigia” che era, e resta,

drammaticamente alternativa rispetto alle ragioni basilari della democrazia e della libertà. E la

sinistra italiana -soprattutto i suoi capi – seppur molto plurale e articolata al suo interno, ha oggi il

dovere morale e politico di dire una parola chiara e netta al riguardo. Soprattutto nel rapporto con

tutto ciò che si colloca nella sua parte più radicale, estremista, ideologica e movimentista.

IL TORINESE