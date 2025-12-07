Nuovo progetto di volontariato di UOMOeAMBIENTE

Cura del territorio, riduzione dell’impatto ambientale e responsabilità verso la collettività sono i principi che ispirano il nuovo progetto di volontariato aziendale attivato in queste ultime settimane dall’azienda torinese UOMOeAMBIENTE.

Consapevole che la sostenibilità non può limitarsi alle parole, ma richiede azioni concrete e la responsabilità condivisa, la Società Benefit e B Corp, che da oltre venti anni accompagna le aziende verso un modello di progresso sostenibile, ha deciso di aderire all’iniziativa dal titolo “Torino spazio pubblico”, con un nuovo progetto di volontariato aziendale, avviato dal Comune di Torino nel 2012. Questo progetto è basato sul principio di sussidiarietà che coinvolge tutti i cittadini desiderosi di prendersi cura del verde e delle aree pubbliche della città, offrendo loro l’opportunità di collaborare fianco a fianco con l’amministrazione comunale, contribuendo a rendere la città più verde e vivibile per chi la abita e la visita.

Con l’adesione dell’azienda al progetto, un primo gruppo di collaboratori ha scelto di dedicare parte del proprio tempo perun intervento di ripristino e cura di un tratto della pista ciclabile di Corso Monte Cucco, a pochi passi dalla sede torinese di UOMOeAMBIENTE. Il personale ha raccolto rifiuti e materiali abbandonati lungo il percorso, restituendo dignità e valore a un’infrastruttura chiave della mobilità sostenibile della città e della comunità locale.

Con questa iniziativa UOMOeAMBIENTE ha concretizzato un importante obiettivo inserito nel proprio bilancio di sostenibilità 2024. L’azienda punta ora a proseguire e ampliare progetti pro bono avviati, includendo attività con un impatto non solo ambientale, ma anche sociale e di governante.

Per i progetti previsti per il 2026 è già partita la raccolta di contatti, disponibilità e proposte , con l’obiettivo di trasformare queste idee in azioni concrete.

Mara Martellotta

IL TORINESE