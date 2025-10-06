Moderati e Demos, momento di sciopero simbolico in solidarietà alle Forze dell’Ordine

I Moderati e Demos esprimono solidarietà e appoggio nei confronti di chi nei giorni scorsi ha manifestato pacificamente per le vittime di Gaza. Allo stesso modo, aborriamo chi usa una manifestazione pacifica per compiere atti di vandalismo e violenza.

La nostra solidarietà va anche alle Forze dell’Ordine, il cui compito di tutela e garanzia, essenziale per la sicurezza di tutti, viene invece offeso da alcuni.

Per rappresentare questo sentimento e nella consapevolezza che le Istituzioni sono Istituzioni e non Comitati, vogliamo esprimere un pensiero articolato e farlo in seno alle Istituzioni in cui abbiamo l’onore di sedere.

Per questo faremo un momento di sciopero simbolico all’interno dei lavori del Consiglio odierno.

Noi facciamo parte di quei milioni di persone, silenziose, che provano indignazione e sgomento quotidiano per quanto succede a Gaza, senza remora, ma che provano contemporaneamente ribrezzo per chi strumentalizza, spacca vetrine, vandalizza la nostra città.

Simone Fissolo, Ivana Garione, Elena Apollonio.

