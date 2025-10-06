Rapina da 5mila euro a Mirafiori, barista colpita alla testa con il calcio di una pistola

Questa mattina all’alba un bar, il Family di via Roveda, a Mirafiori, è stato teatro di una rapina violenta. Una barista, mentre alzava la serranda per aprire il locale, è stata sorpresa da un uomo con il volto coperto che l’ha colpita alla testa con il calcio di una pistola. Il malvivente si è impossessato di circa cinquemila euro, fuggendo con un complice che lo attendeva all’esterno.

La donna è stata portata alle Molinette per le cure, riportando ferite ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire ai responsabili. L’episodio ha riacceso la preoccupazione dei residenti, già scossi da altri colpi avvenuti nella zona negli ultimi mesi.

IL TORINESE