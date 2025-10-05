E’ il secondo furto in 8 giorni avvenuto nella notte nel punto vendita Borello Supermercati in pieno centro a Torino in via Giolitti. Prese di mira in particolare le bottiglie di champagne e liquori di valore. Soltanto due notti fa era stato derubato il supermercato della nota catena a Settimo Torinese. Il responsabile di Borello Supermercati, Fiorenzo Borello (nella foto) sottolinea come il fenomeno delle spaccate a Torino e provincia stia assumendo proporzioni preoccupanti.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Nuovo furto nella notte da Borello in via Giolitti
Recenti:
Prima che la Polizia di Stato di Torino ne interrompesse le attività illecite, era diventata l’autoscuola
E’ morto nella notte dopo che era stato investito da una vettura a Fossano mentre camminava
Nei giorni scorsi si è svolto un controllo straordinario del territorio coordinato dalla Polizia di Stato
Il 16 ottobre, alle ore 18, a Cuneo, un incontro pubblico alle Mille Foglie Le conseguenze
Si tratta di un servizio gratuito nato per avvicinare cittadini, giovani e associazioni all’Unione europea e