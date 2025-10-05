Nuovo furto nella notte da Borello in via Giolitti

E’ il secondo furto in 8 giorni avvenuto nella notte nel punto vendita Borello Supermercati in pieno centro a Torino in via Giolitti. Prese di mira in particolare le bottiglie di champagne e liquori di valore. Soltanto due notti fa era stato derubato il supermercato della nota catena a Settimo Torinese. Il responsabile di Borello Supermercati, Fiorenzo Borello (nella foto) sottolinea come il fenomeno delle spaccate a Torino e provincia stia assumendo proporzioni preoccupanti.

IL TORINESE