Autonomia differenziata, le opportunità per il tetrritorio

INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA
“AUTONOMIA DIFFERENZIATA – Opportunità per il nostro territorio”
VENERDì 10 OTTOBRE 2025 ALLE ORE 20.30
presso l’HOLIDAY INN TURIN di Piazza Massaua 21 a Torino.
Saranno presenti:
• Il Ministro Roberto CALDEROLI
• L’Assessore regionale all’Autonomia Enrico Bussalino
• L’Assessore Regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale
• Alberto Nigra, già Parlamentare e Presidente associazione Piemonte e Libertà
L’evento è organizzato dalle Associazioni Piemonte e Libertà e Piemonte Nel Cuore.
Con la preghiera di partecipazione e massima diffusione.
Associazione Piemonte nel CuoreLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE