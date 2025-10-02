|I giorni a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre rappresentano un momento importante per il Centro Sportivo Orangym di Nizza Monferrato e per le attività agonistiche, libere e organizzate svolte all’interno dell’impianto.
Sabato scorso, 27 settembre, la struttura di P-Sei ha festeggiato il sesto compleanno e ha celebrato l’evento assieme a tesserati, clienti, amici e sostenitori. Tutti i presenti hanno vissuto una giornata di festa a ritmo di sport, tra una pedalata, una serie di appuntamenti dimostrativi di varie discipline e la presentazione ufficiale della ValleBelbo Sport.
In questa occasione, il team arancio-nero, che ha annunciato il programma per la stagione e presentato il nuovo staff tecnico, ha dedicato un momento a Lucia Tassinario: l’atleta della ValleBelbo Sport ha ricevuto dal sindaco di Nizza Monferrato Simone Nosenzo e dal suo club una targa celebrativa per i risultati ottenuti e per le emozioni sportive condivise nel corso della scorsa stagione.
Infine, Orangym ha inaugurato l’apertura “prima dell’alba” per la Palestra che nei giorni di lunedì e mercoledì aprirà alle 6:30.
Presentazione della ValleBelbo Sport e un premio speciale per Lucia Tassinario
