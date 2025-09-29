Pompeo (PD): “Nuovo Ospedale ASL TO5: servono chiarezza e investimenti”

“La Regione non può continuare a rinviare”

29 settembre 2025 – In occasione della giornata “Noi e la Salute”, tenutasi a Trofarello domenica 28 settembre 2025, la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo, durante il momento “microfono aperto” ha sollevato il tema dell’Ospedale unico dell’ASL TO5, annunciando di avere presentato un’interrogazione in Consiglio regionale per fare chiarezza sul tema.

“La situazione dell’Ospedale dell’ASL TO5 richiede risposte urgenti e trasparenti – spiega la Consigliera regionale Pd – La Regione Piemonte continua a rinviare decisioni fondamentali per il futuro della sanità pubblica nel nostro territorio. Con l’interrogazione si chiede conto all’Assessore regionale alla Sanità dello stato di avanzamento del progetto per il nuovo ospedale dell’ASL TO5, delle risorse disponibili e delle scelte gestionali adottate: il PFTE dovrebbe essere in chiusura”.

“Il nuovo ospedale è stato annunciato, promesso, inserito nei piani regionali. Ma nel frattempo, le strutture di Moncalieri, Chieri e Carmagnola continuano a operare in condizioni difficili, con carenze strutturali e impiantistiche che mettono sotto pressione il personale e penalizzano i pazienti. Chiedo, pertanto, all’Assessore Riboldi quale sia lo stato di avanzamento attuale del progetto, quali siano le tempistiche definitive per l’avvio e la conclusione dei lavori e quali misure la Giunta intenda adottare per garantire la massima trasparenza e un aggiornamento periodico alla cittadinanza e alle comunità locali su una delle opere sanitarie più importanti degli ultimi decenni per il Piemonte. Inoltre, voglio capire a quanto ammonti il canone di restituzione da corrispondere all’INAIL per il nuovo Ospedale” prosegue la Consigliera regionale Pd.

“Dopo anni di attese, ripensamenti e rinvii credo che sia arrivato il momento per il territorio dell’ASL TO5 di poter finalmente avere sicurezze sui tempi di realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero che attende ormai da troppo tempo” conclude Laura Pompeo.

