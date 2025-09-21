Vesta, Montaruli (Fdi): “Razzismo nel vedere esclusi gli italiani”

“Organizzazione di immigrati per accedere a Vesta con tanto di polizia locale a supportare. Il vero razzismo è quello di chi gode a vedere esclusi gli italiani e pertanto si organizza per supportare gli stranieri. Il pd conferma di avere un grande problema con la famiglia media italiana, la ritiene immeritevole di supporto a favore di chi invece e’ già ampiamente sostenuto da ogni tipo di misura. Il successo di vesta è di aver dato per la prima volta un aiuto ai veri esclusi, quelli che il Pd ha sempre dimenticato e volutamente oggi dimostra di disprezzare. Noi siamo invece con quelle famiglie e l’ampia partecipazione dimostra solo che sarebbero serviti più soldi mentre l’opposizione si trastullava sui nomi per impedire che vedesse la luce e fare la solita caccia all’avversario, immaginando fantasmi lì dove non esistono. I veri fantasmi nei banchi dei consiglieri di sinistra li vedremo noi quando torneremo a chiedere più soldi per questa misura così come ci chiedono giustamente tanti piemontesi. Volete vedere che tutte queste esponenti del Pd spariranno non sapendo come salvare la loro faccia perché sarebbero costrette a dire quello che stanno ammettendo già ora. La misura dell’assessore marrone è voluta, necessaria e merita un’ampliamento.” Lo dichiara la vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli.

IL TORINESE