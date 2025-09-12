Ruffino (Az): “Su automotive Urso imbarazzante”

“Il ministro Adolfo Urso è davvero imbarazzante. Sulla crisi più che decennale dell’automotive ha prodotto il vuoto pneumatico e trova ancora il coraggio di riferire in Parlamento di piani fantastici di investimenti di Stellantis quando la realtà racconta un’altra storia, come sanno le 2500 famiglie di Mirafiori con altrettanti cassaintegrati, con gli esuberi annunciati negli stabilimenti di Atella, in Abruzzo, di Melfi in Basilicata e di Cassino nel Lazio. Una crisi che si moltiplica in modo esponenziale quando si trasferisce da Stellantis alla vasta rete dell’indotto.

A fronte di tutto questo, Urso si presentato in Parlamento per annunciare l’apertura dell’ennesimo tavolo ad ottobre. Senza trascurare di addossare all’Unione europea la causa esclusiva della crisi dell’automotive. Il che è vero, come riferimento generale, ma non assolve certo Stellantis dalle sue specifiche responsabilità per il disastro industriale provocato in Italia”.

E’ la dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, segretaria regionale di Azione in Piemonte.

