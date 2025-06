Fine Vita, AVS e SE: “Sempre a fianco della Coscioni”

Come sempre, saremo al fianco della Associazione Coscioni, che da oggi e fino al 17 luglio raccoglie le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per dare finalmente all’Italia una legge sull’eutanasia legale, per poter scegliere liberamente come e quando porre fine alla propria vita, in presenza di malattie irreversibili e sofferenze insopportabili.

In Piemonte ben undicimila cittadini avevano sottoscritto la proposta di legge regionale, che nella precedente legislatura la destra non aveva nemmeno avuto il coraggio di discutere: la legge nazionale rimane la priorità, ma noi siamo pronte a fare la nostra parte perché in Piemonte si possa morire con dignità, come sta accendendo già in Toscana ed Emilia-Romagna. Lo faremo fuori e dentro le istituzioni, come in occasione del nostro ordine del giorno sul deposito del testamento biologico nelle strutture sanitarie che è stato approvato negli scorsi mesi.

Il diritto all’autodeterminazione deve valere fino alla fine, come ci insegnano tanti esponenti dell’associazione Coscioni che rischiano in prima persona condanne penali per fare sì che la dignità umana prevalga su leggi ingiuste che una classe politica indifferente alle sofferenze di tante persone e dei loro affetti non ha ancora avuto il coraggio di cambiare.

Potete firmare online o nei banchetti in tutto il territorio: vi aspettiamo lì, seguite la pagina e il sito dell’associazione Coscioni per trovare il più vicino a voi.

AVS – SE