I trent’anni di Ritmika

Ritorna Ritmika dal 5 al 7 settembre 2025 al PalaExpo di Moncalieri. Tre giorni di musica gratuita per i trent’anni del Festival. “Oltre a questa importante ricorrenza, sarà un momento importante per festeggiare e sostenere, la candidatura di Moncalieri a Capitale Italiana della cultura 2028”, ci tiene a sottolineare il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna presente alla conferenza stampa di presentazione del Festival, oltre al vice sindaco Davide Guida e ad Alessio e Fabio Boasi di Fondazione Reverse. Si comincia il 5 settembre con Clara. Vittoriosa a Sanremo Giovani e la sua partecipazione alla serie “Mare Fuori”. Il 6 settembre si esibiranno i The Kolors, band napoletana guidata da Stash che con “Italdisco” ha monopolizzato l’estate italiana. Il Festival si chiuderà il 7 settembre con protagonista Chiamamifaro, giovane cantautrice torinese.

Pier Luigi Fuggetta

IL TORINESE