Molesta clienti del bar e ferisce poliziotti

Nei giorni scorsi, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Vercelli ha arrestato in flagranza un uomo di origine ecuadoregna.

Nella zona di Piazza Cavour, veniva segnalata la presenza di un uomo con in mano un oggetto non meglio definito, che molestava clienti e passanti, Gli agenti hanno rintracciato il soggetto che ha iniziato a dare in escandescenza, aggredendo violentemente i poliziotti. Gli agenti dopo averlo bloccato a fatica, hanno riportato lesioni personali guaribili in 5 giorni.

