Uomo in scooter muore investito da un’auto

È avvenuto un incidente mortale martedì sulla provinciale 228 a Piverone. La vittima era un uomo di 77 anni che è deceduto dopo un giorno di agonia al Cto di Torino. Era residente a Viverone. È morto mentre viaggiava su una Vespa Piaggio che per cause in fase di accertamento si è scontrata con una vettura guidata da un ragazzo residente in zona.

