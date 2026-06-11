Mercato Centrale Torino: “nessun allarme chiusura”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il Presidente Umberto Montano: “siamo al lavoro con il Comune di Torino per efficientare la struttura e per risolvere le criticità nell’interesse dell’intera comunità”
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