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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
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Il Presidente Umberto Montano: “siamo al lavoro con il Comune di Torino per efficientare la struttura e per risolvere le criticità nell’interesse dell’intera comunità”
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Mercato Centrale Torino: “nessun allarme chiusura”
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