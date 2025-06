Fdi, Urne cinerarie, approvato emendamento della consigliera Antonetto

Per garantire continuità nell’affido

Una proposta concreta per semplificare la vita dei cittadini e rispondere a un’esigenza sempre più diffusa: la consigliera regionale Paola Antonetto, eletta nelle fila di Fratelli d’Italia, ha presentato un emendamento alla legge regionale sulla polizia mortuaria che consente il subentro nell’affido delle urne cinerarie in caso di decesso o impedimento dell’affidatario originario.

L’emendamento, presentato nell’ambito della discussione sulla “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale 2025”, permette che l’urna possa essere affidata a un coniuge, un convivente o un familiare entro il primo grado (anche collaterale), previa comunicazione al Comune, evitando così situazioni di incertezza o disagio.

“La normativa attuale non prevede la possibilità di un passaggio formale dell’affido – spiega la consigliera Antonetto – e questo può generare difficoltà nelle famiglie, soprattutto in un contesto in cui la cremazione è sempre più diffusa. Con questo emendamento si garantisce continuità, rispetto per la volontà del defunto e si riconosce anche il valore affettivo e familiare di chi subentra”.

In assenza di soggetti idonei o disponibili, l’urna verrà destinata alla tumulazione in cimitero, nel rispetto della legge e delle eventuali volontà del defunto.

Il provvedimento, che non comporta spese per la Regione, ha l’obiettivo di semplificare e aggiornare la normativa a fronte dei cambiamenti nella struttura familiare e nelle pratiche funerarie.

