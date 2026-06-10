La cronaca torinese de La Stampa da’ notizia di un principio di incendio al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. Si è sprigionato del fumo, secondo quanto riporta il quotidiano, dovuto probabilmente al surriscaldamento dell’impianto di condizionamento. Personale e utenti del triage sono stati fatti uscire per precauzione.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Principio di incendio al pronto soccorso del San Giovanni Bosco
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