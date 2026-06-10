Principio di incendio al pronto soccorso del San Giovanni Bosco

La cronaca torinese de La Stampa da’ notizia di un principio di incendio al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. Si è sprigionato del fumo, secondo quanto riporta il quotidiano, dovuto probabilmente al surriscaldamento dell’impianto di condizionamento. Personale e utenti del triage sono stati fatti uscire per precauzione.

IL TORINESE