In trasferta l’Orchestra della Rai di Torino con Dvořak al Summer Tunes a Desenzano sul Gard

L’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino sarà in trasferta venerdì 27 giugno prossimo alle ore 21 per il concerto inaugurale dei “Summer Tunes 2025” a Desenzano del Garda. Sarà diretta da John Axelrod. La rassegna è organizzata dal Garda Lake Music Excellence, con la direzione artistica di Luca Ranieri, prima viola dell’OSN RAI.

Il maestro Axelrod, americano, proporrà due pagine di Dvořak, la Sinfonia n. 9 in mi minore ‘Dal nuovo mondo’ e, con Enrico Dindo solista, il Concerto n. 2 per violoncello e orchestra in Si minore.

La ricchezza dell’invenzione melodica ispirata al folklore della sua terra, la ricerca delle proprie radici musicali e il loro fondersi con la musica colta sono alcuni tra gli elementi che hanno reso la Sinfonia n. 9 e il Concerto per violoncello e orchestra n. 2 di Dvorak le testimonianze più significative del compositore boemo, poetica improntata alla riscoperta della tradizione popolare. Entrambe composte verso la fine dell’Ottocento, durante gli anni del soggiorno di Dvořak in America, questi brani riflettono l’impatto profondo che il Nuovo Mondo ebbe sulla sensibilità di Dvorak, da una parte l’eco degli spirituals afroamericani e dei canti dei nativi indiani, dall’altro una nostalgia viva per il paesaggio sonoro mitteleuropeo.

La Sinfonia n. 9 fu definita dallo stesso Dvorak “Dal Nuovo Mondo” e rappresenta l’ultima Sinfonia del compositore boemo. All’inizio venne pubblicata come quinta Sinfonia, perché le prime quattro furono dallo stesso autore non considerate e pubblicate postume.

