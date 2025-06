Referendum: votare sì, no o non votare

Andare a votare al referendum: una scelta consapevole

Perché votare SÌ

Chi sceglie il SÌ vuole cambiare lo stato attuale delle cose. Ritiene che la proposta del referendum rappresenti un miglioramento, una risposta concreta a un problema o un’opportunità di riforma.

Perché votare NO

Chi vota NO desidera mantenere la situazione attuale o non è d’accordo con i cambiamenti proposti. Votare no è comunque una forma attiva di partecipazione e una presa di posizione chiara.

Rispettare ogni scelta, anche chi sceglie di non votare

La democrazia si fonda sul diritto di scelta. Anche non recarsi alle urne può essere una forma di espressione politica, una scelta consapevole che merita rispetto.

Non votare può voler dire:

Rifiutare il quesito o il contesto in cui è proposto

Esprimere sfiducia nel sistema

Affermazione del diritto all’astensione

L’importante è informarsi, riflettere e rispettare.

Che si scelga di votare SÌ, NO o di non votare, è fondamentale riconoscere la legittimità di ogni decisione. La democrazia si rafforza con il confronto civile e con il rispetto reciproco.

Enzo Grassano

IL TORINESE