Robert Gabriel Nita: torna a casa capitano!

Classe 1997, talento cristallino e visione di gioco da veterano: Robert Gabriel Nita è senza dubbio uno dei protagonisti più brillanti del Barracuda Torino. Trequartista moderno, capace di unire tecnica, intelligenza tattica e freddezza sotto porta, Nita si è imposto come leader della squadra in una stagione difficile ma ricca di spunti positivi.

Il suo nome ha cominciato a circolare con insistenza dopo la straordinaria doppietta decisiva contro il Bacigalupo, che ha dato al Barracuda una spinta fondamentale nella lotta salvezza. Ma il suo contributo va ben oltre i gol: Robert detta i tempi, ispira i compagni e non si tira mai indietro nei momenti complicati.

Nonostante la giovane età, mostra maturità e determinazione: «Penso a migliorare ogni giorno, il resto verrà», ha dichiarato. Il suo profilo non è passato inosservato, e diversi osservatori lo seguono con interesse.

Il talentuoso numero 10 ben figurerebbe almeno in serie D.

Enzo Grassano

IL TORINESE