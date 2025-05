Incontro tra USMIA e il Presidente della Commissione Bilancio Ravello

Si è svolto ieri a Torino un incontro istituzionale tra una delegazione dell’USMIA (Unione Sindacale Militare Interforze Associati) e il Consigliere Regionale Roberto Ravello. A guidare la delegazione sindacale è stato il Segretario Generale Regionale per il Piemonte, Dott. Gaetano Cocuzza, accompagnato dal Segretario Territoriale e Vice di Torino per l’Esercito, Giuseppe Scalinci e Daniele D’Andrea.

L’incontro è stato promosso in relazione alla proposta di legge n. 64, presentata dal Consigliere Ravello in Consiglio Regionale, volta a prevedere la costituzione di parte civile della Regione Piemonte nei procedimenti per aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del Servizio Sanitario Nazionale, del trasporto pubblico locale, del personale scolastico, delle forze di polizia, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile.

USMIA ha espresso profonda gratitudine alla Regione Piemonte per l’iniziativa, riconoscendo l’importanza del provvedimento quale segnale concreto di tutela e vicinanza verso coloro che operano quotidianamente al servizio della collettività. Nel corso del colloquio, l’Associazione ha rimarcato le proprie osservazioni, presentate al Consiglio Regionale, tese a valorizzare la specificità del personale militare, anche attraverso la proposta di legge n. 64.

La delegazione ha inoltre illustrato la missione e le finalità dell’USMIA, associazione riconosciuta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 e della Legge 46/2022, che ha sancito il diritto del personale militare a costituire associazioni a carattere sindacale. Con migliaia di soci, USMIA è oggi l’unica sigla sindacale interforze che rappresenta Esercito, Marina e Carabinieri.

Tra i temi affrontati durante l’incontro, particolare attenzione è stata riservata a:

– Iniziative legislative regionali a sostegno della legalità e della sicurezza;

– Progetti educativi e sociali per la promozione dei valori costituzionali e dell’inclusione sociale;

– Collaborazioni con le istituzioni locali per agevolazioni e servizi a favore delle famiglie del personale militare.

