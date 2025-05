“Gran Paradiso dal Vivo”. Anteprima: domenica 25 maggio

Nuove produzioni, spettacoli all’alba, cene in silenzio e camminate narrative nelle Valli Orco e Soana per l’unico Festival “zero impact” di Teatro in natura

Godersi e fare teatro – fra esibizioni sceniche, storia e natura – “imprigionati” nella magica suggestione di catene e valli alpine di grande fascino sul versante piemontese del “Parco Nazionale Gran Paradiso”, il più antico d’Italia, istituito il 3 dicembre 1922. L’esperienza è di sicuro indimenticabile! A proporla, anche quest’anno, è “Gran Paradiso dal Vivo”, alla sua ottava edizione e in Italia unico Festival “zero impact” di Teatro in natura, ideato e promosso dal “Parco Nazionale Gran Paradiso” con il contributo di “Unione Montana Gran Paradiso, Valli Orco e Soana”, “Smat” e la direzione artistica di Riccardo Gili, che sottolinea: “L’ottava edizione del Festival percorrerà nuovi sentieri all’interno di un contesto consolidato, ovvero i nove centri che ospitano la nostra manifestazione. Non solo rappresentazioni di teatro in natura, ma esperienze costruite apposta per i luoghi, per la loro storia e per le persone che li abitano o li raggiungono. Modalità nuove sia di rappresentazione che di relazione con il pubblico per un viaggio su e giù tra le valli Orco e Soana con la possibilità di raggiungere le sedi di spettacolo anche con la condivisione dell’auto con gli spettatori. Il tutto, per un Festival sempre più vicino alla natura e più vicino ad ognuno di noi”.

In programma 9 spettacoli “unici ed irripetibili”, senza quinte né sipario, totalmente immersi nel contesto naturale per un’autentica esperienza immersiva nei luoghi e nei territori dei comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone e Valprato Soana. L’appuntamento è da sabato 5 a domenica 20 luglio, con un’anteprima da non perdere domenica 25 maggio.

In programma: una “Cena in silenzio” a Ribordone con la Compagnia “Le Sillabe” e circondati dai soli rumori della natura. A seguire l’allestimento all’aperto del recente successo di Laura Curino “La lezione di Rachel Carson”, la “Signora degli Oceani”, pioniera dell’ambientalismo moderno; la nuova produzione “Albero Madre” con dieci performer donne di “O Thiasos TeatroNatura” messa in scena all’alba, a Locana; la “camminata narrativa” serale “Il viaggio dell’eroe” sulla saga di “Parsifal” e del “Santo Graal”, con Claudio Tomaello, autore e narratore teatrale e il nuovo spettacolo itinerante per famiglie “Topi con la pelliccia” di “Compagni di Viaggio”.

Domenica prossima 25 maggio, invece e come detto, l’anteprima, a Ceresole Reale (ore 15,30), con lo spettacolo “Re di Carte” , realizzato ad hoc per il “Parco”: una presentazione semiseria dei “Reali di Casa Savoia” che hanno dato i natali al primo Parco Nazionale d’Italia. In scena i “Compagni di Viaggio”, con Riccardo Gili, Costanza Maria Frola, Alessandra Minchillo, Federico Clerico, accompagnati dal pianista Gioachino Scomegna. “Re di Carte” entra negli antichi Palazzi di Casa Savoia nel secolo in cui nacque l’Italia con un percorso semiserio che porta in scena i re, ma soprattutto le regine, dal 1821 al 1922, e il loro mondo di relazioni, problemi, urgenti e protocolli: Carlo Felice di fronte ai moti piemontesi del 1821, la Bela Rosin, la Regina Margherita e la salita al Gran Paradiso del 1890, di Vittorio Emanuele III. Spettacolo godibilissimo, un “pacchetto” teatrale di contenuta, intelligente verve ironica, in mano ad un ensemble di attori di buon mestiere perfettamente guidati da Riccardo Gili.

Dopo l’anteprima, lo spettacolo sarà messo in scena domenica 13 luglio, alle 21,30, a Noasca con gli stessi interpreti e il soprano Sherrie Anne Grieve.

Per info e programma: www.granparadisodalvivo.it

Nelle foto: Immagine repertorio a Frassinetto; “Compagni di Viaggio” in “Re di Carte” e Laura Curino

