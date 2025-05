Tecnologia e formazione per la sanità: alleanza tra Città della Salute e Ordine delle Professioni Sanitarie

Si è tenuto presso la Direzione aziendale della Città della Salute e della Scienza di Torino (CDSS), un incontro o tra il Commissario Thomas Schael, il Direttore Sanitario Flavia Pirola, il Presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie Giuseppe Smeraldi e il Consigliere Davide Renosio. L’appuntamento ha rappresentato un’importante occasione di confronto su diversi temi, con un focus particolare sul ruolo centrale delle 13 professioni sanitarie presenti all’interno della CDSS. Al centro del dibattito, la necessità di rafforzare i servizi sanitari mediante un approccio interprofessionale e l’integrazione strategica delle tecnologie.

Nel corso dell’incontro, Flavia Pirola ha evidenziato come “è fondamentale adottare una mentalità aperta verso l’innovazione tecnologica, integrandola nel nostro sistema sanitario in modo mirato e responsabile, sempre nel rispetto delle normative e delle esigenze dei pazienti”. Una visione orientata non solo all’efficienza, ma anche alla costruzione di un contesto in cui la tecnologia diventi un valido supporto nella pratica quotidiana.

Il Consigliere Renosio ha ribadito la necessità di un utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici, affermando: “Se da un lato accogliamo con favore l’innovazione tecnologica, dall’altro è vitale garantire che essa venga implementata in modo consapevole. Dobbiamo evitare che strumenti avanzati finiscano in un angolo buio della gestione sanitaria, precludendo così il loro potenziale.” Da qui, l’importanza di investire in una formazione continua e specializzata per il personale sanitario, condizione imprescindibile per un uso efficace e sostenibile delle nuove soluzioni digitali.

Schael e Pirola hanno manifestato piena disponibilità a collaborare con l’Ordine delle Professioni Sanitarie, guidato da Smeraldi, per costruire percorsi formativi condivisi che dotino gli operatori delle competenze necessarie a fronteggiare le sfide emergenti nel settore sanitario.

L’incontro si è concluso con l’annuncio di un nuovo appuntamento previsto per luglio, occasione in cui la Direzione della CDSS presenterà la propria “rotta” strategica per un sistema sanitario più moderno, efficiente e orientato ai bisogni della popolazione. Un passo significativo verso un’innovazione sostenibile e condivisa, capace di valorizzare tutte le professioni sanitarie coinvolte.

