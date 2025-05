IL TORINESE WEB TV

Corrado Brignolo: Quando l’amore di un papà diventa favola. Nel mondo della letteratura per l’infanzia, ogni tanto nasce una voce autentica, capace di toccare il cuore con semplicità e sincerità. È il caso di Corrado Brignolo, autore che ha trasformato un gesto d’amore quotidiano – raccontare una favola alla propria bambina prima di dormire – in un vero e proprio libro, ricco di magia e tenerezza. Tutto è iniziato con una buonanotte. Corrado Brignolo non si considerava uno scrittore. Svolgeva un altro lavoro cui ha dovuto rinunciare per motivi di salute. Quando la sua bambina, ogni sera, gli chiedeva una nuova storia per addormentarsi, invece di leggere libri già scritti, Corrado cominciò a inventare racconti, cuciti su misura per i sogni della figlia: storie di animali buffi, lune parlanti, alberi che raccontano segreti e piccoli eroi coraggiosi. Col tempo, quelle favole improvvisate hanno preso forma e voce anche sulla carta. Corrado ha iniziato a scriverle, una dopo l’altra, raccogliendole in un libro che oggi conquista lettori di ogni età: un libro nato dal cuore. Il libro di Brignolo non è solo una raccolta di favole: è un diario d’amore, un ponte tra padre e figlia, e un invito a riscoprire la forza della narrazione orale. Le sue storie sono brevi, poetiche, spesso umoristiche, ma non mancano mai di lasciare un piccolo insegnamento. Parlano di empatia, di coraggio, di accettazione delle proprie emozioni e della bellezza delle piccole cose. Corrado Brignolo ci dimostra che spesso le storie più belle nascono dai gesti più semplici. Il suo libro è un invito a riscoprire la fantasia, la lentezza, la vicinanza. E, soprattutto, a raccontare – perché ogni storia raccontata con amore ha il potere di far sognare, anche a occhi chiusi. Infine una risposta psicologica sull’utilità delle favole per i bimbi. Le favole sono molto utili per i bambini perché stimolano la loro immaginazione, favoriscono lo sviluppo del linguaggio e aiutano a comprendere valori importanti come l’amicizia, la solidarietà e il rispetto. La morale finale, in particolare, è fondamentale perché permette ai bambini di interiorizzare insegnamenti di vita in modo semplice e memorabile. È come un messaggio che li guida a distinguere il bene dal male e a crescere con valori positivi. Quindi, le favole non sono solo divertenti, ma anche uno strumento prezioso per la loro crescita emotiva e morale!

Francesco Valente

Guarda il video:

