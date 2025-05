Candiolo, Ricerca la fortuna: consegnato il premio

Una consulente fiscale di un gruppo bancario internazionale, Barbara Camisola, 54 anni, torinese, ha vinto il primo dei 180 premi messi in palio dalla Lotteria “Ricerca la Fortuna”, organizzata dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro per sostenere le attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. L’iniziativa, giunta alla ottava edizione, ha raccolto 35 mila euro. 7.000 i biglietti distribuiti. In otto anni la lotteria ha distribuito 55 mila biglietti e raccolto 270 mila euro.

Il primo premio, una THOK E-Bikes messa in palio da Galup, bicicletta a pedalata assistita per la mobilità sostenibile, è stato consegnato dal Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli. Erano presenti il sindaco di Candiolo, Chiara Lamberto, il presidente di Galup, Giuseppe Bernocco, e l’amministratore delegato, Sebastiano Astegiano. “La mia famiglia è da sempre sostenitrice della Fondazione – ha detto Barbara Camisola, che è sposata e ha una figlia di 18 anni – crediamo molto in quello che fa e per noi è un modo di sentirci partecipi dell’impegno dei ricercatori dell’Istituto di Candiolo per sconfiggere il cancro”.

La Lotteria aveva anche messo in palio, come secondo premio, un’Esperienza Maserati, e, come terzo premio, due giacche da sci Kappa (uomo-donna). Fortunati anche i possessori degli altri biglietti estratti che si sono aggiudicati un’opera di Mario Schifano della Casa d’Aste Sant’Agostino, elettrodomestici, abbonamenti a La Stampa, prodotti trattamento di bellezza Orlane, abbonamenti e biglietti per musei torinesi, maglie della Juventus FC e del Torino FC autografate, cene e degustazioni di vino, macchine caffè espresso, profumi, ritratti fotografici, lezioni di sci e molto altro ancora.

Importante il supporto dei negozi di Torino e Provincia, i “Punti Ricerca”, che si sono impegnati nella distribuzione dei biglietti. Premiati i tre che ne hanno assegnati il maggior numero. Sono – come già per le precedenti edizioni – MAS Gioielli, da sempre al vertice di questa speciale classifica, I 5 Sensi e Crai Extra Supermercato di Corso Moncalieri.

La Lotteria ha avuto il sostengo generoso di Galup, Maserati, Kappa, Lavazza, La Stampa, Juventus FC, Torino FC, Orlane Paris, Ristorante Del Cambio, Baronio, Xerjoff, Sant’Agostino Casa d’Aste, Damilano, Liolà’s Cosmetics, Kensho, Rinascente, Scatto, Gallerie d’Italia Torino, Museo Egizio, Museo dell’Automobile, Museo Nazionale del Cinema, Abbonamento Musei, Fondazione Circolo dei Lettori, Turismo Torino e Provincia, Ottica Pighetti, Fisico, Eataly, Bananna, Toh, Fideuram Massimo Milanese, Gruppo Chiale Expert, Hangover, Nova Estetica, Silvana Albertin, L’Aromatario, ShopPiemonte.com, NaturalMente, Passion Ski School, Omnia Fit, Antica Fabbrica Passamaneria Massia Vittorio, Ottica Carpi, BricoOk Gassino Torinese, I 5 sensi, Frumenteria, Impronta di vino.

Nella foto da sin. Allegra Agnelli, Giuseppe Bernocco, Barbara Camisola, Sebastiano Astegiano e Chiara Lamberto

