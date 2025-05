Insieme per dire BASTA: Dalle truffe online alle truffe agli anziani

Convegno

23 maggio 2025 – 15.30 – 19.00

Collegio Artigianelli – Salotto delle Idee

Corso Palestro 14, Torino

Il Centro Italiano Femminile e l’Associazione Soccorso e Rinascita non solo Donna A.P.S di Torino si uniscono per focalizzare l’attenzione sulle truffe online e sulle truffe agli anziani ed approfondire queste tematiche che ormai coinvolgono persone di qualsiasi età.

Il convegno, aperto a tutta la cittadinanza, in programma il 23 maggio a Torino oltre a mettere in risalto la recente legge regionale del Piemonte sulle Truffe affettive online promossa dal Consigliere Regionale Silvio Magliano, si concentrerà sugli aspetti legali, psicologici ed etici della materia, mettendo a confronto esperti delle varie discipline per offrire al pubblico un panorama completo.

L’obiettivo della promotrice Deborah Di Donna, delegata per il C.I.F in Consulta Femminile Comunale, membro del direttivo di Ass. Soccorso e Rinascita, nell’ideare questo convegno è proprio quello di affrontare tematiche specifiche mettendo a confronto esperti del settore. Non solo ma anche creare spazi di ascolto con persone preparate per fare prevenzione e guidare i cittadini truffati, nell’individuazione degli adescatori e seguirli fino alla denuncia.

E’ fondamentale mettere a conoscenza la cittadinanza che esistono queste truffe, che non si è soli, che esiste un iter giudiziario da seguire e soprattutto che esistono professionisti in grado di accompagnare, chi subisce la truffa, lungo tutto il percorso.

Da una parte il CIF che da 80 anni è vicino alle donne e le supporta in tutte le situazioni, con l’organizzazione di sportelli ad hoc, incontri nelle scuole e percorsi di accompagnamento. E dall’altra l’Associazione Soccorso e Rinascita con l’esperienza diretta in situazioni di profondo disagio che necessitano di strumenti e programmi ad hoc per il recupero e il reinserimento.

Da una ricerca fatta di recente è emersa l’impellente necessità di affrontare la tematica delle truffe sentimentali chiamate anche “Romance Scam” (cyber – truffa di adescamento basata su finte relazioni amorose virtuali) che colpiscono molto spesso le donne tra i 40 e 60 anni ma non risparmiano nemmeno gli uomini. Si tratta in poche parole di un raggiro per ottenere in modo illecito denaro o beni di lusso, con conseguente danno psicologico e economico per la vittima.

Il Centro Italiano Femminile e l’ Associazione Soccorso e Rinascita hanno messo insieme le forze per organizzare il Convegno ed avviare un momento concreto di confronto.

La prima parte del convegno prevede la partecipazione di diversi rappresentanti delle istituzioni, tra i quali l’assessore alla sicurezza e legalità Marco Porcedda e la vice presidente del consiglio comunale di Torino Ludovica Cioria, oltre a Carla Balbi, vice presidente del Centro Italiano Femminile sezione Torino e Claudia Leo, presidente dell’Associazione Soccorso e Rinascita non solo Donna A.P.S. di Torino.

Silvio Magliano, consigliere regionale del Piemonte, promotore della legge approvata di recente, si soffermerà sugli aspetti più importanti delle truffe affettive online.

Nelle due tavole rotonde in programma si parlerà delle dinamiche della truffa affrontando gli aspetti legali e psicologici, grazie alla presenza di funzionari della Polizia di Stato in congedo, attualmente consulenti tecnici per la difesa delle vittime dei reati e divulgatori, ma anche avvocati penalisti e sostituti procuratori fondamentali per capire cosa accade dopo la denuncia della truffa.

Per finire con il tema dell’ingegneria sociale ed entrare nella tematica delle truffe informatiche anche da un punto di vista dell’etica e dell’utilizzo di strumenti per tutelarsi sul web.

Ad ospitare l’evento nella splendida cornice del Collegio Artigianelli è Fondazione ENGIM Piemonte Ets, ente che si occupa principalmente di formazione e orientamento di giovani e adulti, e per questo in sintonia con la necessità espressa dal convegno di creare spazi di ascolto ma anche di formazione a tutela della cittadinanza. Con sette sedi formative, cinque sportelli di Servizi al Lavoro e tre imprese formative sul territorio regionale, ENGIM Piemonte è parte del gruppo ENGIM che opera nel campo della formazione e della cooperazione internazionale in 30 sedi in Italia e in 14 paesi nel mondo.

Il Convegno è organizzato da:

Deborah Di Donna, delegata della Consulta Femminile Comunale per il Centro Italiano Femminile, sezione di Torino e membro del direttivo dell’Associazione Soccorso e Rinascita non solo Donna A.P.S di Torino

Con il Patrocinio della Regione Piemonte e Città di Torino

Con il sostegno di Fondazione ENGIM Piemonte Ets e V.I.S. Group Srl

Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Torino (3 crediti formativi)

Accreditato dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte (3 crediti formativi)

Per prenotazioni (posti limitati) utilizzare il qr code (sulla Locandina) o inviare mail a cifvolontariatotorino@gmail.com

