Lega: “Un passo importante per la metropolitana di Torino”

I deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, commentano positivamente l’esito della seduta odierna del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile che ha autorizzato lo spostamento di 24 milioni di euro necessari al completamento della Linea 1 della metropolitana di Torino: “È il risultato di un lavoro politico serio e che ha autorizzato lo spostamento di 24 milioni di euro necessari al completamento della Linea 1 della metropolitana di Torino costante – proseguono – che dimostra ancora una volta la capacità della Lega di passare dalle parole ai fatti. Non solo: grazie al nostro impegno in Parlamento, in Legge di Bilancio abbiamo stanziato ulteriori 8,5 milioni di euro, fondamentali per assicurare il completamento dell’opera. Un ringraziamento particolare va al Ministro Matteo Salvini, sempre vicino a Torino e al Piemonte, e al Sottosegretario Alessandro Morelli, che ha seguito con determinazione questo dossier. La Lega c’è, è presente sui territori e continua a lavorare per portare a casa risultati concreti per i cittadini”.

Esprime soddisfazione l’assessore alle infrastrutture strategiche della Regione Piemonte Enrico Bussalino: “Con la delibera approvata oggi dal CIPESS, si compie un passo determinante verso il completamento della linea 1 della metropolitana di Torino, un’infrastruttura strategica non solo per il capoluogo, ma per l’intera regione.

Questa azione garantisce la piena realizzazione di un’opera fondamentale per la mobilità sostenibile e lo sviluppo del territorio.

Parallelamente, gli uffici tecnici della Regione stanno dialogando con il Ministero delle Infrastrutture per il trasferimento degli ulteriori 8,5 milioni previsti dalla legge finanziaria, a conferma di una collaborazione istituzionale solida ed efficace.

Grazie a questo lavoro sinergico tra Regione, Ministero e istituzioni locali, diamo continuità a un progetto che migliorerà concretamente la vita dei cittadini e contribuirà alla crescita di tutto il Piemonte.”

