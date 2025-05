Riboldi: il punto sulla Sanità in Piemonte

IL TORINESE WEB TV

L’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, ha incontrato a Grugliasco i militanti del suo partito per fare il punto sulla situazione attuale del sistema sanitario regionale e annunciare un importante intervento volto a rafforzare il personale degli ospedali piemontesi. Durante la conferenza, Riboldi ha evidenziato i progressi fatti nel miglioramento dei servizi sanitari e ha sottolineato l’impegno della Regione nel garantire un’assistenza di qualità ai cittadini. In questo contesto, ha annunciato l’avvio di un nuovo concorso pubblico che prevede l’assunzione di oltre 500 professionisti sanitari destinati alle strutture ospedaliere del Piemonte. “Questo concorso rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il nostro sistema sanitario, garantendo risposte più efficaci e tempestive alle esigenze dei cittadini,” ha dichiarato Riboldi. “Siamo impegnati a migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario e a potenziare i servizi offerti nelle nostre strutture e a rendere più accogliente l’ambiente ospedaliero.”

FRANCESCO VALENTE

Guarda l’intervista:

