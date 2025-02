Forza Italia: il sindaco insisterà nella collaborazione con Askatasuna?

“Poniamo tre semplici domande come Forza Italia al sindaco di Torino. Anche di fronte a questa provocazione il Comune di Torino continuerà il dialogo con Askatasuna e non disporrà lo sgombero? Abbiamo avuto consiglieri comunali sequestrati durante tutta la durata del sopralluogo perchè non potevano più uscire dal cortile. Il sindaco di Torino continuerà a dichiarare, come fatto durante una intervista, che difendere Askatasuna è difendere la libertà e democrazia? E infine costringere dei cittadini a calpestare le facce di rappresentanti delle istituzioni repubblicane non configura il vilipendio alle istituzioni?” A chiederlo il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana segretari Provinciale e Cittadino di Forza Italia.

“Lo Russo e la sua maggioranza devono chiarire una volta ai torinesi per tutte da che parte stanno. Dalla parte delle istituzioni o da quella dei delinquenti?”. Concludono i due azzurri.

