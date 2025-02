Linea metro 1, Conticelli (PD) “Approvato emendamento sui ristori”

“E’ stato presentato dall’assessore al bilancio Tronzano e votato all’unanimità l’emendamento che noi abbiamo sostenuto per i ristori su metro 1” . Lo dichiara Nadia Conticelli, consigliera regionale del Pd e vicepresidente della seconda commissione trasporti.

“Si tratta di una misura già rodata dalla giunta Chiamparino per sostenere le attività commerciali e di territorio che avevano risentito negativamente dei cantieri inerenti al cantiere di corso Grosseto – specifica Conticelli – . I ristori sono un intervento concreto a favore delle attività e delle realtà locali penalizzate dall’avanzamento delle tempistiche cantieri ma ciò che è necessario è lo sblocco rapido dei lavori per il completamento delle tratte già in appalto delle linee 1 e 2“. “Per questo ho presentato un ordine del giorno collegato alla Legge di bilancio – conclude la consigliera del PD – che mi auguro venga sostenuto da tutte le parti politiche, affinché ci sia un impegno trasversale rispetto ai finanziamenti mancanti per completare la tratta metro 1 fino a Cascine Vica e metro 2 fino al Politecnico”.