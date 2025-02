Mappano, 28 nuovi volontari nella Croce Rossa 

Si è ufficialmente concluso il corso di accesso per nuovi volontari della Croce

Rossa Italiana – Comitato di Mappano. Da oggi, il Comitato e il territorio potranno contare su 28 nuovi

volontari e volontarie pronti a operare a servizio della comunità.

Il corso, della durata di 30 ore, ha visto la partecipazione di persone di diverse fasce d’età, con il volontario

più giovane di 14 anni e la più adulta di 80, tutte accomunate dal desiderio di mettersi al servizio della

collettività.

“Siamo orgogliosi di accogliere questi nuovi volontari nella nostra grande famiglia,” ha dichiarato Andrea

Giorgis, Presidente del Comitato CRI di Mappano. “Il loro entusiasmo e la loro dedizione saranno una

risorsa preziosa per il nostro Comitato e per tutta la comunità di Mappano. Oggi più che mai, il ruolo del

volontariato è fondamentale per rispondere alle esigenze del territorio e garantire supporto a chi ne ha più

bisogno.”

Al momento, in seguito al superamento del corso di accesso, i nuovi volontari non sono abilitati al

soccorso, ma possono svolgere attività sociali, di promozione della salute e di supporto alla cittadinanza.

I neo-volontari saranno impegnati in vari ambiti, tra cui le attività rivolte alle fasce di popolazione più

vulnerabili e con attività di sensibilizzazione alla cittadinanza. L’ingresso di queste nuove forze consentirà

di rafforzare ulteriormente le attività del Comitato, garantendo una presenza costante e capillare sul

territorio.

L’importanza del volontariato è sempre più evidente in un periodo storico in cui la solidarietà e l’impegno

sociale rappresentano un pilastro fondamentale per il benessere della comunità. La Croce Rossa di

Mappano ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla formazione di questi nuovi volontari e invita la

cittadinanza a scoprire di più sulle attività dell’associazione e sulle opportunità di volontariato.

IL TORINESE