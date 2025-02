L’assessore Chiarelli: “Più risorse per pari opportunità e cultura”

1,8 MILIONI PER LE ASSOCIAZIONI E 170.000 EURO PER LA TUTELA LEGALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La Regione Piemonte rafforza il sostegno alle associazioni senza scopo di lucro e amplia i finanziamenti destinati all’assistenza legale delle donne vittime di violenza. Grazie alle modifiche al bilancio regionale approvate in Consiglio, volute e sostenute dall’assessore alla Cultura, Turismo e Sport, Marina Chiarelli, sono stati stanziati 1,8 milioni di euro in più per i bandi dedicati alle realtà associative no profit del territorio. Un ulteriore intervento riguarda l’aumento delle risorse per il supporto legale alle donne che hanno subito abusi, con un incremento di 170.000 euro, portando il totale del contributo regionale a 460.000 euro.

«Queste risorse aggiuntive rappresentano un segnale concreto di attenzione nei confronti di chi opera nel sociale e di chi ha subito violenze e necessita di tutela e accompagnamento – ha dichiarato l’assessore Marina Chiarelli –. Le associazioni senza scopo di lucro svolgono un ruolo fondamentale per il benessere delle comunità locali e meritano un sostegno adeguato a continuare a svolgere il loro lavoro. Allo stesso modo, potenziare i fondi destinati all’assistenza legale per le donne vittime di violenza significa dare loro un aiuto concreto per ricostruire la propria vita con maggiore sicurezza e dignità».

Tra le misure è stato incrementato anche il fondo dedicato agli Istituti per la Resistenza, con l’obiettivo di rafforzare la tutela e la valorizzazione della memoria storica. In particolare, il tema dell’80° anniversario del 25 aprile sarà gestito attraverso un bando con un finanziamento di 220.000 euro destinato al Museo della Resistenza, incaricato di coordinare il calendario delle attività commemorative.

«Ogni risorsa investita in cultura e nel sociale è un passo avanti per una comunità più forte, coesa e consapevole – ha concluso l’assessore –. Continueremo a lavorare affinché il Piemonte possa essere un territorio sempre più attento alle esigenze delle persone e delle realtà che operano nel bene comune».

IL TORINESE