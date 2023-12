Cambiano i comandanti della polizia locale di San Mauro e Gassino

Il comunicato delle due Amministrazioni

Sarà Valeriano Carrera, 58 anni, proveniente dalla Polizia locale di Gassino, il nuovo comandante della Polizia locale di San Mauro Torinese, a partire dal 15 gennaio.

Il suo posto sarà ricoperto dal comandante Carlo Delfino, 58 anni, che lascerà il Comune di San Mauro e si trasferirà al comando della Polizia locale del Comune di Gassino Torinese.

I trasferimenti sono stati definiti in seguito alla congiunta richiesta dei due interessati, in accordo fra i due Comuni i quali hanno così permesso a entrambi un’opportunità di crescita professionale e nuove sfide nel miglioramento dei servizi ai cittadini delle rispettive comunità.

Entrambi hanno una lunga esperienza maturata sul campo e potranno assicurare il massimo impegno nel mantenimento degli elevati standard di professionalità dei loro comandi, oltre che una proficua collaborazione.

Nel dare il benvenuto ai nuovi comandanti, la sindaca Giulia Guazzora e il sindaco Paolo Cugini ringraziano rispettivamente Carlo Delfino e Valeriano Carrera per il lavoro svolto al servizio delle Amministrazioni e dei cittadini.

