Iannò: “Scale ‘immobili’? Smaltiremo il cenone”

“Fine anno, tempo di bilanci e di buoni propositi”, si dice. In realtà dopo oltre due anni di questa Amministrazione, numerose interpellanze presentate, risposte evanescenti ottenute, mi vedo costretto nuovamente a presentare un atto sulle “famigerate scale mobili”. Una situazione vergognosa e imbarazzante e ogni giorno mi arrivano segnalazioni da paesi del quarto mondo. Un’odissea di scale mobili perennemente ferme, ascensori fuori servizio e non passa giorno che ci siano segnalazioni sui quotidiani. Increscioso e gravissimo quanto è successo ieri alla fermata Carducci. Un gruppo di non vedenti con il loro bastone è dovuto scendere con non poche difficoltà lungo le scale mobili ferme. E’ di questa mattina una lettera di una mamma all’8° mese di gravidanza e due bimbi di 5 e 2 anni, che alla fermata Montegrappa ha trovato scale mobili e ascensore fuori uso e si è dovuta far aiutare a portare il passeggino. Scale mobili ferme da tempo immemore e capita che a persone in carrozzina venga detto di riprendere la metropolitana per una fermata, per andare in direzione opposta e trovare una scala funzionante. Meno male che abbiamo una sola linea metropolitana, a proposito come mai spesso e volentieri ci sono interruzioni del servizio? Mi troverò costretto a deporre un fiore tutte le mattine, in memoria delle defunte scale mobili. Anche oggi è questa la situazione:

SITUAZIONE AGGIORNATA ASCENSORI METRO

Sono temporaneamente fuori servizio:

– Pozzo Strada direzione Bengasi;

– Monte Grappa direzione Bengasi;

– Monte Grappa direzione Fermi;

– Porta Susa direzione Bengasi;

– Carducci direzione Bengasi.

Ascensori funzionanti:

– XVIII Dicembre utilizzare ascensore lato via Cernaia;

– Carducci esterno lato ferrovia.

Anno nuovo scale mobili nuove, si spera…”

Pino IANNO’ Torino Libero Pensiero

IL TORINESE