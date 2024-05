Il programma di Errigo per Rivoli

La coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a Sindaco per la città di Rivoli di Alessandro Errigo, era nei giardini del Parco Turati sabato 18 maggio, per la presentazione del programma elettorale avvenuta in un clima di condivisione e dialogo con i cittadini. Sul palco Errigo ha esposto i temi che condivide con la coalizione, sviluppati e studiati dopo il percorso StradaxStrada dei mesi scorsi, che ha toccato tutte le zone della città e permesso di comprendere criticità ed esigenze anche dalla viva voce degli abitanti. Dalle 15,30 alle 18,00 parole e musica hanno consentito di ascoltare dalla voce di Errigo i punti del programma, introdotti anche dalle domande che persone presenti, hanno voluto porre per comprendere meglio alcune prospettive, con fluidità e partecipazione.

“Rivoli è una città con un cuore e un senso di comunità straordinari – afferma Errigo – che sa esprimere talenti, energie civiche e forza. Il domani di questa città lo si può e si deve costruire insieme, con chi la vive. Chi ha la responsabilità del bene comune deve essere un punto di riferimento e noi vogliamo ridare ai cittadini la possibilità di un dialogo reale con chi amministra la città.” È stato anche distribuito il foglio, fresco di stampa, “Rivoli, ora il futuro”, contenente il programma. È online il sito www.errigosindaco.it nel quale è possibile visionare il giornale, leggere il programma integrale, partecipare alla campagna, o anche solo dialogare.