Incontro di fine anno con i volontari di “Torino & You”

Sono 120, hanno iniziato a collaborare agli eventi della Città di Torino con le Olimpiadi del 2006 e, da allora, non si sono più fermati. Questa mattina la Sala Colonne di Palazzo Civico ha ospitato una rappresentanza dei volontari dell’associazione “Torino & You” che ogni giorno dispensano informazioni in più lingue su eventi, manifestazioni, punti di interesse attinenti al patrimonio storico e culturale, luoghi di ristoro e enogastronomia locale, viabilità e mezzi di trasporto, rendendo migliore l’esperienza e il soggiorno dei numerosi turisti che ogni anno vengono a visitare la nostra città.

Tra i tanti appuntamenti che maggiormente li hanno visti impegnati in campo nel corso dell’anno ricordiamo il Grand Prix Fioretto, le Final Eight di pallacanestro, Cinema On Ice, Cities Forum 2023, il Campionato Regionale FIDS, la Final Six di Ginnastica Ritmica, il Festival dello Spazio, il Master of Magic World Tour 2023, Il Salone Internazionale del Libro, il Raduno Nazionale Artiglieri d’Italia, Sonic Park, il Congresso Mondiale di Esperanto, i campionati europei di volley femminile, CioccolaTO’, oltre ai numerosissimi convegni internazionali e alle visite guidate di Palazzo Civico in occasione del 2 giugno.

Ad accoglierli e ringraziarli personalmente per la dedizione e l’impegno verso Torino sono stati il sindaco Stefano Lo Russo e l’assessore Domenico Carretta.

“Torino – ha detto il Sindaco – sa sorprendere chi arriva a visitarla per la prima volta. Lungo il corso di quest’anno la nostra città ha accolto tantissime turiste e tantissimi turisti, che hanno goduto appieno delle bellezze che può offrire anche grazie al vostro incessante impegno. Grazie per l’amore che nutrite per la città e il tempo che le dedicate”.

Christian Ruggeri





IL TORINESE