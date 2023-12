“Verità per Giulio Regeni”, panchina gialla in Barriera

In un affollato Circolo Risorgimento di via Poggio 16 nel quartiere di Barriera di Milano, è stata inaugurata la panchina gialla per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni: “La 111esima panchina, la prima di Torino.

La prossima sarà in Uruguay, la prima oltreoceano” hanno annunciato i genitori di Giulio, Paola Deffendi e Claudio Regeni presenti all’inaugurazione assieme all’avvocata Alessandra Ballerini. A dipingerla nelle settimane scorse i bambini e le bambine del Circolo: “Abbiamo raccontato loro la storia di Giulio, fa parte del loro immaginario” ha spiegato Valentina Garbolino di Casseta Popular, una delle realtà che ha dato il via all’organizzazione dell’evento assieme a Comunet – Officine Corsare, ARCI Torino e alle altre realtà che animano e vivono il Circolo Risorgimento.

La successiva presentazione dei libri “Giulio fa cose” (di Paola Deffendi, Claudio Regeni e Alessandra Ballerini) e “La vita ti sia lieve. Storie di migranti e altri esclusi” (di Alessandra Ballerini) è stata l’occasione per aggiornare le numerose persone e realtà presenti sullo stato del processo che prenderà il via a seguito di una decisione della Corte Costituzionale: “Giulio fa cose – ha spiegato Alessandra Ballerini – perché è riuscito a cambiare la legge. Paola e Claudio hanno aperto la strada anche per altre famiglie”.

La presentazione ha spaziato dal tema dei diritti umani in Egitto e nel mondo a quello del mestiere dei ricercatori e delle ricercatrici, al percorso verso la giustizia e la verità di altre famiglie con cui la famiglia Regeni ha stretto legami di solidarietà e supporto reciproco.

Non è mancato un ringraziamento alla “scorta mediatica” rappresentata da quella parte di stampa che ha continuato con rispetto e cura a tenere alta l’attenzione e soprattutto al “popolo giallo”, attivo costantemente sul territorio non solo nazionale. Una vicinanza nel nome di Giulio e dei diritti umani, come ricordato a più riprese da Paola Deffendi, Claudio Regeni e Alessandra Ballerini: “È una lotta universale per i diritti che o valgono per tutti o per nessuno. Un percorso verso la verità non solo per una famiglia, ma per tutti i Giulio e le Giulie del mondo”.

Credits foto:

panchina01: Alessandro Rizzi

panchina02: Maria Labate

panchina03: Marta Vicari

IL TORINESE