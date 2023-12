Merlo: Elezioni Regione Piemonte, si vince al Centro

“Anche alle prossime elezioni per il rinnovo dei vertici della Regione Piemonte, come del resto

avviene in quasi tutte le consultazioni, si vince al Centro. Ovvero, chi riesce a farsi carico delle

istanze e delle domande del vasto elettorato che è riconducibile al cosiddetto ‘campo centrista’

parte avvantaggiato. E una realtà come il Piemonte per ragioni storiche, culturali, sociali e

politiche rientra a pieno titolo in questa tipologia.

Al riguardo, e contro ogni radicalizzazione della lotta politica e respingendo la logica della feroce

contrapposizione ideologica e di pregiudiziale personale, la potenziale lista del Presidente Cirio

può rispondere a questo requisito. E cioè, una presenza centrista, radicata nei territori, civica,

espressione degli amministratori locali e legata alla cultura di governo.

Insomma, il Centro, checchè se ne dica, continua ad essere un luogo politico decisivo per

affrontare e vincere le elezioni. Un luogo dove la cultura cattolico popolare e sociale può, ancora

una volta, giocare un ruolo politico e programmatico decisivo e determinante”.

Giorgio Merlo, Dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari nuovi.

