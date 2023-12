Per favorire la rotazione delle auto e migliorare la mobilità nell’area centrale, nelle settimane che precedono le festività natalizie la sosta a pagamento sarà in vigore, in tutte le sottozone A, anche nelle seguenti giornate festive:

venerdì 8 dicembre

domenica 10 dicembre

domenica 17 dicembre

domenica 24 dicembre

