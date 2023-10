Il Consiglio regionale premia i vincitori del torneo “Il Calcio è di Tutti”

Tanti gli atleti di Juventus for Special, Terzo Tempo e Torino for Disabled presenti in sala Viglione, a Palazzo Lascaris, per la cerimonia di consegna degli attestati di merito che il Consiglio regionale ha voluto organizzare per premiare i vincitori del torneo nazionale “Il Calcio è di Tutti”, della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (Dcps).