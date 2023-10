Nasce a Torino la prima convention di creator

Un evento per creare relazioni, aggiornamento e formazione dal mondo social

A Torino, dal 19 al 21 ottobre, arriva la prima convention dei

content creator e Influencer, un evento che ha l’obiettivo di

creare relazioni tra creator, social media e addetti ai lavori e

brand, per aggiornare e informare sulle ultime novità dal

mondo social, influencer e content creation marketing.

Molti i nomi noti al grande pubblico e gli esperti come Andrea Pisani de iPanpers,

Manuel Mercuri (creator internazionale con 35 milioni di follower) e Le Twins

(creator internazionali con 20 milioni di follower), il commercialista creator Max

Allievi, il più grande esperto italiano di social media marketing Luca La Mesa, il

social media manager Rai, Piero Angela e SuperQuark Bruno Mastroianni, la new

media Strategist di Sky e creator Chiara Piotto, Calciatori Brutti, Legolize, Davide

D’Urso, Andrea La Greca, Commenti Memorabili, Calciatori Brutti, Germano

Lanzoni (Milanese Imbruttito) e tanti altri…

Oltre 80 milioni di follower in un unico evento.

Saranno le relazioni al centro della 3 giorni di Torino.

“Vogliamo che chi lavora con i social a tutti i livelli possa incontrarsi, relazionarsi e

collaborare” ha dichiarato Andrea Visconti, uno degli ideatori ed organizzatori

dell’evento.

“Chi lavora in questo ambito è spesso solo e fatica a trovare persone in grado di

comprendere le difficoltà di questo mestiere. Solo mettendo le proprie esperienze

a confronto possiamo capire di non essere soli e di non essere noi il problema

quando qualcosa non va”.

Un evento anche per brand, comunicatori e addetti ai lavori, per aiutarli a

comprendere al meglio come usare i social a proprio vantaggio e per promuovere i

valori e le emozioni aziendali, oltre ai prodotti.

“Vogliamo aiutare le aziende a comprendere che lavoro c’è dietro un video o la

creazione e la crescita di un profilo social.

Quello che compra il brand non è una “fotina” o un “videino” che si gira in pochi

minuti, ma compra la fiducia che il creator ha costruito con il proprio pubblico negli

anni, grazie alla costanza e al lavoro, compra un volto che si associa al brand, e

compra delle competenze tecniche e artistiche uniche che vengono messe a

disposizione di un contenuto promozionale.

E vogliamo aiutare anche i giovani che vogliono diventare dei content creator a

capire la stessa cosa.

C’è una frase che usiamo spesso che recita: “Volevamo dar voce alla creatività di

quei giovani che vengono taggati come buster solo perché si stanno creando un

mestiere che prima non esisteva. Sentendoci tra quei giovani, abbiamo lanciato un

evento che raduna creator di talento per raccontare le storie e i valori dei brand sui

social”.

I social sono una grande opportunità di espressione artistica per coloro che hanno

qualcosa di bello e interessante da raccontare. Non devono diventare l’illusione

che senza far niente si diventa ricchi e famosi. Il rischio della pianta di monete di

un Pinocchio moderno è dietro l’angolo. Come in tutte le cose, ricchi e famosi lo

diventano in pochi, ma l’obiettivo non dev’essere quello, ma quello di portare dei

messaggi e veicolare dei valori tramite la propria creatività e la propria arte.

E comunque anche chi diventa ricco e famoso grazie ai social, e ci sono tanti

esempi di questo, non lo diventa senza fare niente, ma studiando, aggiornandosi e

lavorando sodo e con costanza ogni giorno”.

Anche per questo ringraziamo tutti i partner e gli sponsor Spazio Group

concessionaria DR, Canva, FERPI, FantaLegends, Synesthesia, IAAD, Sixtheleven,

Gen Z now e i media partner Notizie.it e Cnc Media, perché senza di loro non

sarebbe stato possibile costruire questo evento.

Dal 19 al 21 ottobre a Torino, in Edit, piazza Teresa noce 15, dalle 9

alle 24.00 un evento unico nel suo genere, fatto di condivisione di

esperienze, workshop formativi, challenge e attività di creazione di contenuti e

tanto intrattenimento e divertimento con show cabaret, concerti live e dj set.

www.reelations.it

IL TORINESE