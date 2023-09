Servizio civile, un’occasione di crescita per i giovani

Questa mattina al Polo del ‘900 le ragazze e i ragazzi che termineranno dopodomani, 15 settembre, il servizio civile hanno incontrato i loro referenti per un momento conviviale e di saluto.

A loro sono andati i ringraziati per l’impegno nella cittadinanza attiva e nella promozione della pace e dei valori della Repubblica italiana attraverso azioni di cui beneficiano i cittadini e il territorio.

Sono 85 gli enti accreditati con l’Amministrazione Comunale, tra cui organizzazioni del volontariato, enti locali, università e fondazioni, che tra giugno e settembre 2022 hanno avviato, per un anno, 375 ragazze e ragazzi al servizio di operatore volontario. Sono stati coinvolti in 51 progetti distribuiti in vari ambiti – ambiente, cultura, inclusione e fragilità, cittadinanza attiva, digitale, salute e benessere – in circa 157 sedi.

Il Servizio civile universale è un’importante occasione di crescita personale e professionale per i giovani fra i 18 e 28 anni, inseriti in progetti formativi all’interno di enti e associazioni che operano in diversi settori: ambiente, assistenza, digitale, educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e culturale, protezione civile.

