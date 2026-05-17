In bus da Torino a Superga con la nuova linea Gtt

COLLEGAMENTO DIRETTO TRA IL CENTRO E LA BASILICA

A partire da domenica 17 maggio, GTT attiva la nuova linea bus sperimentale Superga Express, nata per offrire a cittadini e turisti un collegamento diretto e confortevole tra il cuore della città e uno dei suoi simboli più amati.

Il nuovo servizio collegherà direttamente Piazza Vittorio Veneto con il piazzale della Basilica di Superga. La sperimentazione avrà una durata di 6 mesi.

I dettagli

Giorni di servizio: esclusivamente nelle giornate festive

Orari: le corse saranno programmate in coerenza con gli orari di apertura e chiusura della Basilica, nella fascia oraria 10.00-18.00

Intervalli di passaggio: 40 minuti

Prime partenze: da Piazza Vittorio, ore 9.30; da Superga, ore 10.20

Ultime partenze: da Piazza Vittorio, ore 19.30; da Superga, ore 20.20

Variazioni alla rete: il Superga Express sostituirà temporaneamente la linea 79b festiva per l’intera durata della sperimentazione

Con il “Superga Express”, GTT e Città di Torino intendono potenziare l’offerta turistica e favorire una mobilità sostenibile verso la collina torinese, agevolando l’accesso a uno dei poli storici e panoramici più importanti del territorio. Inoltre, la linea transita vicino al Parcheggio Fontanesi dove è possibile lasciare l’auto, la fermata è Ricasoli.

LINEA SUPERGA EXPRESS – Fermate

Direzione P.le della Basilica di Superga

2691 BASILICA DI SUPERGA CAP.

2692 GEISSER NORD

3323 GEISSER

2693 TETTI ROCCO

2694 PIAN GAMBINO

2695 VILLA CLARA

2630 STRADA SUPERGA N.101

2631 MODENA

572 RICASOLI

478 VITTORIO VENETO

571 RICASOLI

2685 SASSI CAP.

2686 STRADA SUPERGA N.90

2642 STRADA SUPERGA N.99

2687 VILLA CLARA

2688 PIAN GAMBINO

2689 TETTI ROCCO

2690 GEISSER

2691 BASILICA DI SUPERGA CAP.

Tutti gli orari dettagliati e le frequenze delle corse saranno consultabili sul sito gtt.to.it e sui canali informativi ufficiali.

IL TORINESE