Stagione 2024/25 Come cambierà la Champions League

La Champions League di quest’annata 2023/24 sarà l’ultima nel formato a gironi così come lo conosciamo.

Dalla prossima stagione 2024/25 cambierà tutto.

Ci sarà un unico girone,composto da 36 squadre come la tipologia di un campionato vero e proprio con tutte le formazioni in gara.In questa ‘fase campionato’ ad ogni squadra verranno garantite otto partite contro otto squadre diverse, di cui quattro giocate in casa e quattro giocate in trasferta,sempre attraverso un sorteggio.

Le prime otto formazioni classificate si potranno qualificare per la successiva fase ad eliminazione diretta. Le compagini che si classificheranno invece dal nono al 24esimo posto saranno chiamate a sfidarsi nei playoff,uno spareggio in due partite, per accedere agli ottavi di finale.Le squadre classificate dalla 25esima alla 36esima posizione saranno eliminate da tutte le competizioni UEFA e non verranno quindi ripescate nelle competizioni minori.

Sarà un torneo sempre più avvincente e sorprendente.

Enzo Grassano

IL TORINESE