Cirio e gli assessori regionali in visita nelle scuole

In occasione dell’apertura dell’anno scolastico lunedì prossimo, 11 settembre, la Giunta regionale sarà presente in numerose scuole del Piemonte per portare il saluto della Regione agli studenti, ai docenti e al personale amministrativo:

– il presidente Cirio sarà alle ore 9 Castagnole Piemonte (TO) al nuovo polo scolastico infanzia/primaria, via Martiri della Libertà, e alle ore 11 a Torino all’Istituto di Istruzione superiore Copernico-Luxemburg, corso Caio Plinio 2 (qui anche l’assessore Tronzano)

– l’assessore Chiorino sarà alle ore 8.45 all’Istituto primario “Lamarmora” di Biella, alle ore 9.45 all’Istituto di Istruzione secondaria di primo grado di Sandigliano (BI), alle ore 11 al Liceo scientifico Avogadro di Vercelli per l’inaugurazione della nuova area a conclusione dei lavori di messa in sicurezza a seguito del terremoto del 2012

– il vicepresidente Carosso sarà alle ore 8.30 a Castello d’Annone (AT), via Aldo Leone 17, nella Scuola Primaria “Arturo Balestrirti”

– l’assessore Caucino sarà a Biella: alle ore 9.20 alla scuola media statale Nino Costa di Chiavazza, in via De Amicis 7, successivamente all’Istituto comprensivo San Francesco d’Assisi in piazza Martiri della Libertà 12

– l’assessore Gabusi sarà alle ore 8 nella scuola primaria Bosca di Canelli (AT)

– l’assessore Icardi sarà alle ore 8.30 nell’Istituto professionale Velso Mucci di Bra (CN), via Craveri 8

– l’assessore Marnati sarà a Novara: ore 8.45 Scuola primaria Buscaglia, via Fara 19; ore 9.15 Scuola secondaria di primo grado Pajetta, via Rivolta 4; ore 9.50 Scuola dell’Infanzia Collodi, via Spreafico 6; ore 10.20 Istituto Comprensivo Bellini, via della Riotta

– l’assessore Marrone sarà alle ore 9 presso l’Istituto comprensivo di Carignano (TO), via Tappi 44

– l’assessore Poggio sarà alle ore 10.30 nella scuola elementare De Amicis di Pontecurone (AL), via Roma 65, e alle ore 11.45 nella scuola elementare Salvo D’Acquisto di Tortona (AL), piazzale Mossi 1