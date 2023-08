Legge cremazione, la posizione della Lega

“Modifiche alla legge regionale su cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri un assist ai grandi gruppi del Pd, la Lega dice no”

“Le nuove disposizioni, se approvate, avrebbero un impatto devastante sulle piccole e medie imprese funebri, favorendo e agevolando esclusivamente i gruppi imprenditoriali di maggiori dimensioni. Questa iniziativa, apparentemente mirata a regolamentare il settore funerario, nasconde in realtà un’iniquità che rischia di destabilizzare l’intero settore. Vergognosa la misura che vorrebbe la dotazione minima di risorse per le imprese funebri basata sul numero di servizi annuali effettuati, ad esclusivo vantaggio di chi dispone di elevate risorse e clientela. Le imprese più piccole, spesso a conduzione familiare e con risorse limitate, saranno messe in una posizione di svantaggio e difficoltà economica, con gravi ripercussioni sulle comunità locali. La Lega non farà passare questa iniziativa, che ancora una volta vede la Sinistra fare gli interessi dei grandi player di mercato a danno dei piemontesi”.

Così in una nota Andrea Cerutti vicecapogruppo regionale della Lega Salvini Piemonte dopo la presentazione della modifica di legge del Pd a prima firma Daniele Valle.

IL TORINESE