L’evento, giunto alla ribalta in molte piazze d’Italia per oltre 20 anni, si arricchisce quest’anno con la collaborazione del marchio “Beer” più importante della Baviera, Paulaner, che garantirà la migliore birra per accompagnare i sapori di tutto il mondo. La tradizione della birra bavarese incontrerà la straordinaria enogastronomia di stampo Street proveniente da contesti culturali variegati e diversi, offrendo al pubblico un’esperienza di gusto unica e appagante.

I migliori stand gastronomici, guidati da talentuosi chef, prepareranno i piatti sul momento e rigorosamente a mano, seguendo la tradizione del cibo da strada. Sarà un’occasione perfetta per tutti gli amanti del buon cibo, che potranno soddisfare il proprio palato in un’atmosfera di grande gioia e convivialità.

Ma non è tutto: ogni sera, a partire dalle 20:00, il palco ospiterà concerti musicali live con party band e dj set, proponendo i suoni più in del momento per intrattenere il pubblico fino a tarda notte. Un mix esplosivo di sapori, suoni e divertimento che renderà Moncalieri Street – Paulaner Beer & Food Truck un evento imperdibile per grandi e piccini.